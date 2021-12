Modenese - SanMichelese 4 - 0 | Derby ai gialloblù che calano un poker

Bella vittoria della SanMichelese che dopo la sconfitta nel derby contro il Cittadella, vince con un poker il derby contro i sassolesi della SanMichelese. Sono i padroni di casa a partire subito forte, tenendo palla e cercando il vantaggio, ma la prima occasione della partita è per gli ospiti che al 13’ colpiscono il palo interno con Casta, poi il pallone rimbalza fuori dalla porta. Ancora i biancoverdi al 25’ si fanno vedere con D’ago che impegna Iattoni in un ottimo intervento.

Due minuti più tardi arriva poi il gol del vantaggio per i gialloblù quando Serroukh manda in rete un cross basso di Falanelli. Il primo tempo termina sull’1-0, poi, ad inizio ripresa, al 51’, Ouattara riceve palla in area, salta un avversario e poi infila il pallone all’incrocio dei pali. Arriva al 65’ il 3-0 con Alicchi che di testa manda in rete un corner battuto da Falanelli, poi al 70’ arriva il gol che chiude definitivamente la partita quando Di Gennaro atterra Alicchi in area ed è rigore: sul dischetto va Falanelli che non sbaglia e mette meritatamente la firma sull’incontro.