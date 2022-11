Modenese - Sasso Marconi 1 - 2 | Gialloblù spreconi nel finale

Ancora una sconfitta casalinga per la Modenese che spreca tanto soprattutto nel finale. Il gol del vantaggio per il Sasso Marconi arriva al 12’ da un calcio di punizione dalla trequarti: il pallone passa in mezzo alla barriera scomposta e scivola dalle mani di Della Corte, impreciso in questa occasione, e Monti porta così in vantaggio gli ospiti.

Arriva però la reazione della squadra di casa che si rende pericolosa varie volte senza però riuscire a segnare. I bolognesi sono più cinici e trovano la rete del raddoppio ancora con Monti che, dopo una discesa di 60 metri palla al piede, insacca nell’angolino basso. All’intervallo il parziale è di 2-0 per gli ospiti.

Ad inizio ripresa parte bene la Modenese che accorcia le distanze con Lo Bello che, con il tempismo giusto, si inserisce in area di rigore e insacca in rete alle spalle di Celeste. Ritmi alti nel prosieguo del match, con continui cambi di fronte, ma ad avere in mano il pallino del gioco è la formazione di casa che al 75’ ha l’occasione più nitida della partita sui piedi di Capasso che sbaglia un rigore in movimento, complice l’ottimo intervento di Celeste che respinge a lato. La partita termina tra le polemiche per i numerosi interventi fallosi nel finale concitato.