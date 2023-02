Modenese - Vignolese 1 - 1 | Un punto a testa senza emozioni

Lo scontro diretto tra Modenese e Vignolese termina 1-1 dopo una partita non molto divertente e avara di emozioni. Parte subito equilibrata la contesa ed è la squadra ospite ad attaccare con maggior costanza, trovando il vantaggio su punizione con Girotti che trova la deviazione vincente al 28’.

Reagisce timidamente la squadra di casa che non è mai veramente pericolosa, poi, nel finale di primo tempo, Svarups viene atterrato da Tedeschi in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Serroukh che non sbaglia e fa 1-1. Nella ripresa entrambe le squadre cercano di rischiare il meno possibile a discapito dello spettacolo. L’unica occasione è un palo colpito da Boriani per la Modenese.