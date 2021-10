Montevarchi - Modena 2 - 1 | Prima sconfitta in trasferta per i canarini

E' più forte la fame del Montevarchi che, dopo essere passato in svantaggio, riesce a rimontare e a tornare alla vittoria dopo tre sconfitte e un pareggio. Il Modena commette troppi errori e li paga a caro prezzo. Dopo due rimonte riuscite, i ragazzi di Tesser ne subiscono una che interrompe l'entusiasmo creato.

IL MATCH - Partenza lampo dei padroni di casa che impegnano subito Gagno con un pallonetto di Jallow al primo minuto di gara. I ritmi sono alti da entrambe le parti, con continui rovesciamenti di fronte, ma nessuna delle due squadre riesce a creare occasioni veramente pericolose. Il vantaggio dei canarini arriva al 23’ al primo vero tiro in porta quando Bonfanti dalla destra calcia forte, Giusti respinge dritto davanti a lui e trova Scarsella che dal limite calcia al voto in rete sotto la traversa. Reagisce il Montevarchi che ci prova solo un minuto più tardi con Carpani, ma Gagno è attento e manda in corner. Insiste la squadra di casa e al 34’ arriva il gol del pareggio al termine di una azione svolta nell’area canarina con un difensore del Modena che di testa prova a spazzare via il pallone, ma al limite dell’area trova Mercati che, come Scarsella, tira di prima intenzione ma questa volta rasoterra e buca la difesa infilando la sfera a fil di palo. Nella ripresa i ritmi rimangono alti, ma le formazioni sono attente a non concedere spazi agli avversari e le occasioni latitano. Ci prova Bonfanti da ottima posizione, ma il pallone termina alto sulla traversa al 64’. Viene impegnato poi un paio di volte Gagno, prima da Carpani, poi da Martinelli. Dà l’illusione del gol Marotta al 75’ quando in velocità arriva sulla sinistra della porta e calcia forte, ma colpisce l’esterno della rete. Non sbaglia invece Jallow al 79’ quando Azzi sbaglia e di testa serve proprio l’attaccante del Montevarchi che poi anticipa Baroni e batte Gagno con un tunnel da distanza ravvicinata portando in vantaggio i suoi. Prende ancora più coraggio ora la squadra di casa, mentre in canarini accusano il colpo e rischiano ancora tanto. Nel finale trova la reazione il Modena che ci prova in tutti i modi ma non riesce a ritrovare il pareggio.

MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Achy, Tozzuolo, Martinelli; Carpani, Amatucci, Mercati (84′ Mionic), Bassano; Barranca (88′ Intinacelli); Gambale, Jallow (93’ Lunghi). A disp.: Ciabattini, Martorelli, Occhiolini, Poggesi, Doratiotto. All.: Malotti

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6.5; Ciofani 6 (73′ Renzetti s.v.), Baroni 5.5, Pergreffi 6, Azzi 5.5; Armellino 6, Gerli 6 (80′ Di Paola s.v.), Scarsella 7 (80′ Giovannini s.v.); Tremolada 6 (73′ Mosti s.v.); Bonfanti 6, Marotta 6. A disp.: Narciso, Maggioni, Rabiu, Spaggiari. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Maggio di Lodi

RETI: 23′ Scarsella, 34′ Mercati, 79′ Jallow

NOTE: ammoniti Gerli, Jallow