Monza - Sassuolo 1 - 1 | I neroverdi tornano a fare punti

Interrompe il digiuno il Sassuolo che a Monza conquista però solo un punto dopo essere passato in vantaggio al 13’ con Ferrari. Un momento di black-out nella ripresa costa caro perché Caprari ne approfitta per pareggiare i conti. Appuntamento con la vittoria rimandato, ma la classifica si muove.

IL MATCH - Partenza timida del Sassuolo che lascia troppo campo ai padroni di casa per cercare subito il vantaggio che non arriva. La prima grande occasione è al 9’ con Caprari che calcia bene di prima intenzione, ma Erlic si oppone e salva. Al 13’ arriva poi il vantaggio dei neroverdi: Traorè calcia un angolo teso e basso, Frattesi sul primo palo prova il tacco, ma non tocca il pallone che arriva al centro dell’area dove Ferrari col ginocchio la spinge in rete anticipando Izzo. Continua con alcune occasioni per parte la partita, con il Monza che arriva spesso nell’area avversaria ma non trova poi lo spunto per tirare in rete. Spunto che trova invece Laurientè al 41’ quando, servito da Berardi, calcia e colpisce la traversa. A sfiorare la traversa per i padroni di casa è invece Carlos Augusto in chiusura di primo tempo. Ad inizio ripresa il Monza effettua tre cambi per provare a cambiare l’inerzia della partita. Al 60’ arriva infatti il pareggio con Caprari che recupera un pallone sulla trequarti indisturbato, controlla, cerca il corridoio giusto e ancora indisturbato tira sul secondo palo battendo un incolpevole Pegolo. Esterno della rete poi al 69’ per Laurientè e gol letteralmente mangiato da Berardi al 74’. Risponde poi ancora Caprari che questa volta però trova la risposta di Pegolo. Ancora un errore di Berardi che manca la porta di un centimetro all’85’. Nel finale gli animi si accendono e i padroni di casa mettono in paricolo più volte il risultato senza riuscire a ribaltare il risultato.

MONZA: Di Gregorio; Marlon (46′ Marì), Caldirola (71′ Gytkjar), Izzo; Birindelli (46′ Colpani), Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari (78′ Valoti); Petagna (46′ Mota). A disp.: Cragno, Sorrentino, Antov, Carboni, Rovella, Barberis, Sensi, Bondo, D’Alessandro, Vignato, All.: Raffaele Palladino.

SASSUOLO: Pegolo, Toljan, Erlic, Ferrari (78′ Tressoldi), Rogerio; Frattesi, Obiang, Traore’ (61′ Henrique); Berardi, Defrel (78′ Alvarez), Lauriente’ (78′ Ceide). A disp.: Russo, Zacchi, Marchizza, Ahyan, Kyriakopoulos, Harroui, Lopez, Thorstvedt, Antiste. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: Sig. Prontera di Bologna.

RETI: 13′ Ferrari, 60′ Caprari

NOTE: ammoniti Laurientè, Colpani, Berardi.