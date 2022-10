Napoli - Sassuolo 4 - 0 | Ancora una goleada per i partenopei contro i neroverdi

Il Napoli si conferma bestia nera per il Sassuolo, oltre che squadra in grandissima forma. Nel primo tempo i padroni di casa mettono in ghiaccio la partita, poi i neroverdi non riescono a recuperare in nessun modo.

IL MATCH - Parte male il match dei neroverdi che al 4’ si trovano già in svantaggio quando Osimhen controlla una spizzata di Kvaratskhelia e poi calcia forte in porta. Pochi minuti più tardi Mario Rui colpisce la traversa e al 20’ è già raddoppio per i padroni di casa, ancora con Osimhen con la stessa combinazione del primo gol e tiro di prima intenzione. Occasionissima per accorciare sui piedi di Thorstvedt al 22’, ma il giocatore neroverde si fa ipnotizzare da Meret. Il Napoli la mette poi in ghiaccio al 36’ quando Kvaratskhelia che si fa trovare solo in area a ricevere da Mario Rui e trafigge Consigli. Parte meglio nella ripresa il Sassuolo che ha subito una buona occasione con Pinamonti che trova la respinta di Meret. Poi il portiere di casa è protagonista di nuovo al 61’ su un bel tiro di Frattesi. Nel finale il Napoli gestisce poi il risultato. Se i neroverdi pensavano di poter fare qualcosa, tutti i sogni svaniscono al 76’ quando arriva la tripletta personale di Osimhen che con uno scavetto approfitta di un errore difensivo dei neroverdi. Nel finale viene espulso Laurientè per somma di ammonizioni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (79′ Zanoli); Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (56′ Ndombele), Lobotka (79′ Demme), Zielinksi (56′ Elmas); Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (71′ Raspadori). A disp.: Idasiak, Marfella, Olivera, Ostigard, Zedadka, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone. All.: Luciano Spalletti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez (79′ Obiang), Thorstvedt (65′ Henrique); Laurienté, Pinamonti (65′ Alvarez), Ceide (46′ Traorè). A disp.: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Ayhan, Romagna, Tressoldi, Kyriakopoulos, Harroui, Antiste, D’Andrea. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: sig. Rapuano di Rimini.

RETI: 4′, 20’, 76’ Osimhen, 36′ Kvaratskhelia

NOTE: ammoniti Lopez. Espulso Laurientè.