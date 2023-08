Napoli - Sassuolo 2 - 0 | Neroverdi travolti da un'onda azzurra

Seconda sconfitta in due partite per questo inizio stagione complicatissimo per un Sassuolo che sta ricostruendo il proprio gioco dopo le tante novità arrivate dal calciomercato. A Napoli fin da subito si capisce chi può fare la partita e non sono i neroverdi.

IL MATCH - Gara accesissima e piena di occasioni, quasi tutte a senso unico, tra Napoli e Sassuolo. La sfida si apre con una traversa clamorosa colpita da posizione defilata di Raspadori al 2’. Sono tantissime poi le azioni pericolose degli azzurri che entrano in area facilmente e tanti contatti risultano al limite fino al 15’ quando Boloca tocca col piede la caviglia di Politano ed è calcio di rigore, assegnato dopo la consultazione del VAR. Sul dischetto va Osimhen che prende la rincorsa, si ferma un attimo sul pallone e fa tuffare Consigli prima di calciare in rete. Diventa più equilibrato poi il match, con il Napoli che comunque è sempre padrone del gioco. Al 34’ è Anguissa a sfiorare la porta, poi risponde Tressoldi che di testa non trova lo specchio per pochissimo. In avvio di ripresa prova a spingere per chiuderla il Napoli e al 47’ Politano va vicinissimo al 2-0. Ancora al 51’ Anguissa fa una grande discesa sulla sinistra e arriva al cross per Osimhen che accorre centralmente ma viene disturbato dai difensori e colpisce male. Un minuto più tardi ancora un episodio condiziona la partita quando Lopez viene punito con un rosso diretto per proteste: Sassuolo in dieci. Il Napoli allora spinge ancora di più e sfiora ancora la rete con Di Lorenzo che viene anticipato all’ultimo da Vina al 59’, poi al 60’ Raspadori sbaglia un rigore causato da un tocco di mano di Erlic e al 65’ arriva la rete che chiude il match quando Kvaratskhelia verticalizza magistralmente per Di Lorenzo e lo mette solo davanti a Consigli dove non può sbagliare. Il Sassuolo tenta una timida reazione, ma rinuncia subito e torna a chiudersi per cercare di non peggiorare il passivo nonostante le bombe che arrivano da ogni parte da parte degli azzurri. Al 93’ è Toljan a opporsi sulla porta, con Consigli completamente fuori dai pali, ad un tiro di Simeone e il match termina 2-0.

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (89’ Ostigard), Olivera, Anguissa, Lobokta (84’ Simeone), Zielinski (83’ Cajuste), Politano (62′ Kvaratskhelia), Osimhen, Raspadori (84’ Elmas). A disp.: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Zanoli, Russo, Lozano, Zerbin. All.: Rudi Garcia

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Tressoldi, Erlic, Viña (62′ Pedersen), Boloca (62′ Racic), Lopez, Henrique, Bajrami (76′ Thorstvedt), Laurientè (62’ Ceide), Pinamonti (69′ Mulattieri). A disp.: Pegolo, Cragno, Ferrari, Miranda, Viti, Paz, Volpato. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: sig. Giua di Olbia.

RETI: 16′ Osimhen (rig.), 64′ Di Lorenzo

NOTE: ammoniti 30′ Tressoldi. Espulso 51′ Lopez.