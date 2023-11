Nextgen Terre di Castelli - Baiso Secchia 3 - 3 | Si muove la classifica per i nerooro

Squadra in casa

Squadra in casa NextGen Terre Di Castelli

Punto di carattere quello conquista nell’anticipo del sabato dalla Nextgen Terre di Castelli contro il Baiso Secchia. I giovani nerooro continuano così a muovere la classifica in chiave salvezza. La tripletta di Barozzi per i reggiani è stata contrastata da una bella prestazione dei padroni di casa.

Vantaggio della Nextgen già al 13’ con Crispino, poi sale in cattedra Barozzi che pareggi al 26’ su rigore e al 32’ la ribalta. Nella ripresa è ancora lui ad andare a segno portando a casa il pallone al 60’ quando arriva la firma sulla rete dell’1-3 che sembra porre fine alla competizione.

Invece i modenesi non si danno per vinti fino alla fine e continuano a lottare finché all’81’ riaprono il match grazia alla sigla di Paltrinieri. Continuando a crederci poi arriva anche la rete del pareggio all’84’ quando Antonelli è sfortunato e mette a segno un’autorete per il 3-3 finale.