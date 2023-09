Nextgen Terre di Castelli - Fiorano 2 - 2 | 96 minuti di divertimento a Vignola

Partita vivacissima fino al 96’ a Vignola: in campo due squadre giovani con tanta voglia di provarci fino alla fine per conquistare l’intera posta in palio. Parte bene la NextGen che già all’8’ vede Paltrinieri rubare un’ottima palla a centrocampo, allargare a sinistra per Musardo che da posizione defilata lascia partire un ottimo diagonale che attraversa tutta la porta avversaria, ma né Progulakis né Crispino riescono a dare la zampata decisiva ad una manciata di centimetri dalla linea di porta.

All’11’ la NextGen passa in vantaggio: ottimo lancio di Ricci per Crispino che arriva in area avversaria palla al piede, quando Kwakye non può fare altro che strattonarlo vistosamente costringendo il sig. Lotta a decretare il penalty che lo stesso Crispino trasforma per l’1-0. Passano solo otto minuti e il Fiorano pareggia i conti con Francioso abile a sfruttare una palla che arriva a centro area e, dopo aver controllato di petto, batte l’incolpevole Iattoni. Al 20’ è Baciocchi a salvare i suoi in uscita su Progulakis.

Al 26’ la NextGen raddoppia con Telfer che svetta più in alto di tutti su calcio d’angolo battuto da Paltrinieri. Al 43’ ottima occasione per il pareggio, ma Raia ottimamente servito da Kwakye spara alto appena entrato in area e grazia la formazione di casa. Nei primi 20 minuti del secondo tempo la NextGen perde i suoi due difensori più esperti per infortunio e la compagine di Battaglioli cala vistosamente dando campo agli avversari. Però è la squadra di casa che al 78’ ha la palla giusta per portarsi sul 3-1 ma il bel diagonale di Ricci esce di un soffio alla destra di Baciocchi.

All’83’ punizione ben calciata da Francioso, ma con un’ottima deviazione volante, Iattoni la alza quel po’ che la fa rimbalzare sulla traversa, bravo poi a gettarsi nella mischia a riprendere tra le sue braccia la ribattuta. All’86’ palo colpito da Kwakye sulla ribattuta colpisce a colpo sicuro Francioso ma un bravo Iattoni chiude ancora la porta.

L’arbitro decreta 6’ di recupero: dopo 1 minuto il Fiorano trova il pareggio con Fontana che anticipa tutti su calcio d’angolo, al 95’ Pacilio appena entrato al posto di Crispino s’invola sulla sinistra entra in area avversatia e viene atterrato da Kwakye: secondo rigore per la NextGen: va sul dischetto Paltrinieri che spiazza Baciocchi ma il suo sinistro esce di poco a lato. Termina così una partita dove forse il risultato è esattamente lo specchio di quanto visto in campo.