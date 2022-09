Nibbiano&Valtidone - Castelvetro 2 - 3 | Tre punti d'oro per la squadra di Domizzi

Squadra in casa

Squadra in casa Nibbiano e Valtidone

Grande vittoria del Castelvetro che si impone in casa del Nibbiano&Valtidone, partito male in questo campionato. Al 13’ i ragazzi di Domizzi passano in vantaggio con la rete di Zironi, poi i padroni di casa pareggiano al 30’ con De Giovanni e sorpassano i modenesi al 37’ con Minasola. Nella ripresa però arriva la bella reazione del Castelvetro che pareggia al 56’ con Dembacaj, autore poi di una doppietta al 67’ che regala i tre punti ai suoi.