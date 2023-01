Nibbiano&Valtidone - La Pieve Nonantola 3 - 2 | Quarto KO consecutivo per i granata

Quarta sconfitta consecutiva per La Pieve Nonantola che, dopo aver fatto una prima parte di stagione strabiliante come neopromossa, ha cominciato ad avere qualche difficoltà alla fine del 2022 e ha cominciato male il 2023 scivolando anche di qualche posizione in classifica, ma rimanendo saldamente in zona salvezza. Sul campo del Nibbiano&Valtidone termina 3-2 con i padroni di casa che all’intervallo si trovano già in vantaggio di tre reti.

A sbloccarla è Minasola al 16’ su rigore, poi la doppietta per il piacentino arriva al 23’ e un minuto più tardi il tris è firmato da Grasso. Nella ripresa arriva la reazione dei granata che al 50’ accorciano le distanze con Erihioui e cercano in ogni modo di riaprire la partita, riuscendoci solo al 90’ con Bojardi che segna il secondo gol e il match si chiude così sul 3-2 finale.