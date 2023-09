Nibbiano&Valtidone - La Pieve Nonantola 0 - 0 | Buon punto per i granata

Primo punto in campionato per La Pieve Nonantola che nell’anticipo del sabato sera alle ore 20.30 ha ottenuto un pareggio a reti inviolate su un campo molto complicato, quello del Nibbiano&Valtidone. Per i modenesi si tratta di un risultato importante per abbandonare la casella da zero punti in fretta, mentre i piacentini sono passati in vetta alla classifica con 4 punti dopo la vittoria della scorsa settimana, ma sono destinati già oggi nel pomeriggio ad essere sorpassati da una tra Cittadella, Salsomaggiore, Brescello, Colorno, Real Formigine e Virtus Castelfranco, tutte in lizza per tenere la vetta a lungo.