Nibbiano&Valtidone - Modenese 2 - 1 | Bella prestazione dei gialloblù beffati da Minasola nel finale

Esce sconfitta dalla difficile trasferta di Nibbiano la Modenese che perde così al ritorno in campo dopo la lunga sosta. La prestazione offerta dai gialloblù è stata però buona e la partita molto vivace e divertente. Al 12’ arriva la prima rete quando Falanelli si procura un rigore e va lui stesso va a trasformarlo per il vantaggio dei modenesi.

Continua a macinare gioco poi la squadra di Fontana che sfiora più volte il raddoppio, ma al 34’ i padroni di casa gelano gli ospiti con Minasola che su punizione trova una prodezza e il pallone si infila sul secondo palo. Si va al riposo quindi sul pareggio, poi nella ripresa il copione è lo stesso, con occasioni da entrambe le parti, e al 92’ arriva la beffa per la Modenese quando Minasola, sul filo del fuorigioco, raccoglie un pallone in area e lo manda in rete segnando una doppietta personale. Non c’è più tempo poi per cercare di recuperare.