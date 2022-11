Nibbiano&Valtidone - Modenese 3 - 1 | Finisce la striscia di risultati utili per i gialloblù

Si interrompe in casa del Nibbiano la striscia di quattro risultati utili consecutivi per la Modenese. I gialloblù dopo pochi minuti hanno subito una ghiotta occasione con Capasso che ruba il pallone all'ultimo uomo avversario e si invola verso la porta ma non riesce a concludere in rete. I padroni di casa rispondono con Minasola, ma il tiro non impensierisce Della Corte.

La Modenese tiene il pallino del gioco in mano e conquista un calcio di rigore. Sugli sviluppi di un cross, Serroukh salta di testa ma viene spinto da dietro e l’arbitro concede il penalty che Agrillo è bravo a trasformare. Arriva dopo appena cinque minuti il pareggio del Nibbiano con Celotti che anticipa Saetti e batte Della Corte, fuori dai pali nel tentativo di anticipare il difensore.

Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Nella ripresa il Nibbiano cresce e al 57’ trova la rete del vantaggio con l’inserimento di Baldini che viene servito con un lancio lungo e anticipa di un soffio l’uscita di Della Corte. Prosegue la partita e la Modenese si riversa completamente nella metà campo avversaria alla ricerca del gol del pareggio, senza però capitalizzare la mole di occasioni create. I gialloblù subiscono poi la ripartenza dei padroni di casa che chiudono il risultato con il gol di Federico.