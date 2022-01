Nibbiano&Valtidone - Real Formigine 3 - 1 | I verdeblù partono con una sconfitta nel 2022

Squadra in casa

Squadra in casa Nibbiano e Valtidone

E’ arrivata una sconfitta per il Real Formigine nel recupero della quattordicesima giornata di campionato che non si era potuta giocare a causa dell’impraticabilità del campo per neve lo scorso dicembre. Contro il Nibbiano&Valtidone a nulla è servita la rete di Bonacini al 24’ che aveva ristabilito il pareggio dopo il vantaggio dei padroni di casa all’8’ con Equo che aveva sbloccato la partita. Al 35’ i piacentini sono tornati avanti con la rete di Minasola, poi la doppietta di Equo al 51’ ha chiuso definitivamente il risultato facendo cominciare nel peggiore dei modi il 2022 dei verdeblù.