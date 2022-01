Calcio, Eccellenza, : Nibbiano&Valtidone-Real Formigine si giocherà il 23 gennaio

Squadra in casa

Si dovrebbe giocare il 23 gennaio il recupero tra Nibbiano&Valtidone e Real Formigine. La gara, che non si è potuta giocare a causa della nevicata che aveva reso impraticabile il campo del piacentino l’8 dicembre scorso, era stata inizialmente programmata per il 6 gennaio e poi di nuovo posticipata a causa della situazione Covid che ha fatto slittare tutto il campionato al 30 gennaio. La gara tra Nibbiano e Formigine si giocherà quindi la settimana precedente alla ripresa dell’intero campionato, ovvero il 23 gennaio, salvo altre decisioni che potrebbero essere prese nei prossimi giorni se la situazione pandemica non dovesse migliorare.