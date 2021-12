Eccellenza, Girone A: Nibbiano&Valtidone - Real Formigine rimandata a data da destinarsi

Squadra in casa

Squadra in casa Nibbiano e Valtidone

E’ stata rinviata a data da destinarsi la partita in programma per questo pomeriggio alle 14,30 tra Nibbiano&Valtidone e Real Formigine. L’abbondante nevicata che si è abbattuta sulle zone del piacentino, oltre che in gran parte del nord-ovest, ha reso impossibile lo svolgersi della partita che sarà recuperata con ogni probabilità dopo le festività natalizie, anche se la data effettiva sarà resa nota solo nei prossimi giorni. Oltre al match dei verdeblù, sono state rinviate anche Bibbiano San Polo-Fidentina e Salsomaggiore-Colorno.