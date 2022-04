Nibbiano&Valtidone - SanMichelese 0 - 2 | Vittoria prestigiosa per i biancoverdi

Ha provato l’assalto al Felino la SanMichelese che ha trovato una vittoria prestigiosa in casa del Nibbiano&Valtidone, ma è rimasto comunque un punto indietro rispetto ai parmensi che hanno vinto a loro volta nel derby contro la Fidentina. Con un gol per tempo i biancoverdi hanno conquistato tre punti che potranno risultare importanti a fine campionato. A sbloccare il risultato è stato Lusoli al 34’, poi nella ripresa Manzini ha raddoppiato chiudendo la contesa al 78’. Niente da fare per i piacentini che non avevano più grandi obiettivi da difendere.