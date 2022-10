Nibbiano&Valtidone - Vignolese 1 - 2 | Prima vittoria conquistata al 92' dai rossoverdi

Squadra in casa

Squadra in casa Nibbiano e Valtidone

Arriva all’ottava giornata di campionato la prima vittoria per la Vignolese che dopo aver proclamato grandi ambizioni, era partita molto male conquistando fino ad ora solo due punti. Oggi tre punti d’oro, trovati nella trasferta più lunga del campionato su un campo decisamente ostico come quello del Nibbiano&Valtidone. Il primo tempo è stato caratterizzato dall’equilibrio, con entrambe le squadre molto fisiche e decise a non subire nulla.

Nella ripresa a passare in vantaggio sono stati i rossoverdi che hanno sbloccato il risultato al 54’ con Girotti. La reazione dei padroni di casa è arrivata puntuale e al 65’ Minasola ha trovato il pareggio. Quando ormai il match sembrava terminati, è stato Barbolini a mettere la zampata finale da tre punti al 92’ per la Vignolese.