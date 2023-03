Nibbiano&Valtidone - Virtus Castelfranco 3 - 1 | I biancogialli scendono al quarto posto

Un altro passo falso della Virtus Castelfranco che perde in casa del Nibbiano&Valtidone e viene sorpassata dall’Agazzanese in classifica. Parte già in sofferenza la partita dei biancogialli che al 25’ passano in svantaggio quando Grasso trova un’incursione vincente. La Virtus prova a reagire cercando il pareggio, ma i piacentini si chiudono bene.

Nella ripresa però Mantovani riesce a mettere a segno la rete dell’1-1 al 52’ trovandosi a tu per tu con il portiere avversario. Passano però pochi minuti e il Nibbiano torna in vantaggio con Minasola. I padroni di casa approfittano del buon momento e ancora dopo pochi minuti di nuovo Minasola va in rete per la doppietta personale e per il 3-1 finale.