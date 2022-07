Calcio, Modena: ecco la nuova maglia del ritorno in Serie B

Sale l’attesa di pari passo con l’entusiasmo nell’ambiente del Modena dove tutto comincia a prendere forma per la prossima stagione in Serie B. Ieri il raduno ha dato il via ufficialmente alla stagione e contestualmente è stata lanciata la nuova maglia che ha trovato largo consenso tra i tifosi. Sul lato sinistro spicca il canarino, nuovo logo del Modena, mentre sulla destra appare il famoso marchio “NB” del nuovo sponsor, la New Balance. Al centro la scritta in blu su sfondo ovviamente giallo “Kerakoll e girocollo sempre blu. Una maglia semplice, che riporta un po’ indietro nel tempo e unisce tradizione e futuro. Intanto gli abbonamenti ‘volano’ e raggiungono quota tremila.