Calcio, Modena: svelato il nuovo logo

E' stato Mattia Rivetti, nipote del presidente Carlo, a presentare il nuovo logo a cui lui stesso ha lavorato: "Si tratta di un ritorno al futuro perché il canarino ha sempre fatto parte della storia del club, tutti i tifosi ci si riconoscono e riprendere l’immagine del canarino nel mondo e nel mondo del calcio è un valore aggiunto per il club e il modena fc. Il font è stato ripreso da Modena Flash, un giornale degli anni '60. Non ci siamo inventati niente, solo che da oggi il canarino diventa protagonista. In un'era digital si sposa meglio con tutti i dispositivi, cromaticamente è stato tolto l’oro per farlo rendere meglio. Sarà sulle maglie dalla prossima stagione e rimarrà; non sarà abbinato al vecchio logo".