Promozione, Girone C: le pagelle delle modenesi

Con il recupero di ieri pomeriggio tra X Martiri e Quarantolese, terminato con la sconfitta dei mirandolesi, si è chiuso il girone di andata anche per il Girone C di Promozione. Tempo quindi di pagelle per le modenesi impegnate in questa prima parte di stagione.

CDR MUTINA 9 - Neopromossa, sceglie bene i giocatori in estate e si libera delle pedine che si amalgamano con lo spogliatoio alla prima occasione. Si trova terza alla fine del girone di andata dopo una prima parte di stagione da protagonista e a soli cinque punti dalla vetta.

SAN FELICE 6.5 - Da retrocessa parte bene, poi si trova a lottare per rimanere dentro ai play off. La vetta è ormai lontana, a dodici punti, ma la stagione entra ora nel vivo e l’importante sarà rimanere tra le prime cinque.

CASTELNUOVO 6 - Metà classifica per i blues, più vicini ai play off che ai play out. L’importante è non crollare come avvenuto lo scorso anno nel girone di ritorno e cercare quei pochi punti che mancano per arrivare agli spareggi promozione.

VIRTUS CAMPOSANTO 5.5 - Dopo la bella stagione dello scorso anno manca qualcosa per assicurarsi almeno la tranquillità della salvezza. La classifica è molto corta ma non si fanno sconti quindi sarà necessario partire alla grande nel girone di ritorno.

ATLETICO SPM 5 - Non migliora rispetto alla scorsa stagione, continua a lottare per la salvezza che sembra comunque poter essere alla portata.

QUARANTOLESE 5.5 - Parte malissimo, poi si riprende e prova a reagire alle difficoltà risalendo dall’ultima alla terzultima posizione, con “solo” cinque punti di differenza dalla salvezza diretta. Rimandata, ma non bocciata del tutto.

CAVEZZO 5 - Non trova continuità e rimane invischiato nella zona retrocessione dopo aver fatto un buon campionato lo scorso anno. Non si conferma quindi protagonista in categoria, ma anzi, deve lottare per provare a rimanerci anche se non sarà facile, servirà una cavalcata.