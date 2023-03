Palermo - Modena 5 - 2 | Disastro al 'Barbera'

Primo tempo positivo per il Modena che mette però già in luce alcuni problemi difensivi. Nella ripresa succede il disastro: quattro reti subite con tre errori gravissimi della difesa. Trasferta da dimenticare.

IL MATCH - Parte subito con una fiammata il Modena che dopo appena quattro minuti passa in vantaggio al ‘Barbera’ quando Tremolada inventa un delle sue perle e serve Strizzolo che come un cecchino buca Pigliacelli. Tre minuti dopo raddoppia il Palermo con Tutino, ma il gol è annullato per fuorigioco. La difesa del Modena appare ora in difficoltà, ma i canarini sbagliano anche un paio di reti che avrebbero potuto già chiudere il match con Magnino e ancora Strizzolo. Al 25’ pareggio dei rosanero con Tutino che dal limite dell’area infila la porta di Gagno approfittando dell’ennesimo errore difensivo. Reagisce però il Modena che ancora con Luca&Luca va in rete: cross teso di Tremolada e colpo di testa di Strizzolo. Nella ripresa il Modena entra in campo molle e ne approfitta il Palermo: al 47’ ancora pareggio con Valente che crossa per Soleri, bravo a mandare in rete di testa. Ancora una reazione del Modena e al 53’ rettò di Falcinelli su cross di Ponsi che però viene annullata per fuorigioco di quest’ultimo. Poi il disastro: al 56’ ribaltamento dei padroni di casa quando Oukhadda perde un pallone in area, Verre recupera e trafigge Gagno. Tre minuti più tardi 4-2 dei rosanero: cross di Tutino e Aurelio di testa anticipa Armellino battendo ancora una volta Gagno. Incredibile poi al 77’ quando Ponsi entra in ritardissimo su un avversario in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Vido che non sbaglia ed è 5-2. Nel finale il Palermo potrebbe allungare ancora, ma è impreciso e si ferma al pokerissimo.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu (87’ Buttaro), Graves; Valente (86’ Broh), Saric (70′ Segre), Gomes, Verre (74′ Damiani), Aurelio; Soleri, Tutino (74′ Vido). A disp.: Grotta, Massolo, Di Mariano, Masciangelo, Di Mitri, Lancini. All.: Lanna (Corini squalificato)

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi (90’ De Maio), Ponsi (79′ Renzetti); Magnino, Gerli, Armellino (66′ Duca); Tremolada (66′ Giovannini), Falcinelli (79′ Mosti); Strizzolo. A disp.: Seculin, De Maio, Coppolaro, Panada, Mordini. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Minelli di Varese

RETI: 4′, 30’ Strizzolo, 25′ Tutino, 47′ Soleri, 56′ Verre, 59′ Aurelio, 78′ Vido (rig.)

NOTE: ammoniti Saric, Mateju, Strizzolo.