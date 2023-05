Sassuolo, il responsabile del settore giovanile Palmieri sarà premiato a Fiuggi

Sono stati ufficializzati i vincitori del premio Maurizio Maestrelli 2023, la cui consegna avrà luogo lunedì 15 maggio alle 18.30 nella cornice del restaurato teatro Comunale di Fiuggi. Dopo cinque anni torna così nella cittadina termale in provincia di Frosinone il prestigioso appuntamento che viene assegnato a 13 personalità che, nel loro ambito, si sono distinte, oltre che per i risultati ottenuti, anche per professionalità e fair play.

Tra questi spicca anche un nome neroverde, infatti come miglior responsabile del settore giovanile sarà premiato Francesco Palmieri del Sassuolo. Questi i nomi degli altri premiati: Rafaela Pimenta (agente Fifa), Lorenzo Casini (presidente Lega Serie A), Cristiano Giuntoli (direttore sportivo Napoli), Paolo Petrecca (direttore Rainews24), Alberto Zangrillo (presidente Genoa), Guido Angelozzi (direttore sportivo Frosinone), Marco Tura (presidente federazione San Marino), Valentina Giacinti (attaccante Roma femminile), Andrea Stramaccioni (allenatore), Giorgio Gorgone (allenatore Primavera Frosinone), Tugberk Tanrivermis (allenatore Under 18 Roma) e Federico Baschirotto (giocatore Lecce). Premio speciale assegnato a Aleksander Aleksieiev (direttore settore giovanile Shakhtar Donetsk).