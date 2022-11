Parma - Modena 1 - 2, le pagelle | Grande giornata per Falcinelli, ottimo Tremolada

Squadra in casa

Ecco le pagelle di Parma-Modena 1-2:

PARMA (4-2-3-1): Corvi 5.5; Delprato 5.5, Osorio 5, Valenti 5, Oosterwolde 6; Vazquez 6.5, Estévez 6 (61’ Benedyczak s.v.); Sohm 5 (46’ Camara 6.5), Bernabé 7 (80’ Bonny s.v.), Man 5.5 (80’ Tutino s.v.); Inglese 6 (69’ Mihaila s.v.).

MODENA (4-3-2-1): Gagno 7; Coppolaro 7, Pergreffi 7, Silvestri 7, Renzetti 7 (66’ Ponsi s.v.); Magnino 6.5, Gerli 7 (74’ Azzi s.v.), Armellino 6.5; Tremolada 7.5 (66’ Duca s.v.), Falcinelli 8 (74’ De Maio s.v.); Bonfanti 6.5 (89’ Poli s.v.).

MIGLIORI TODAY

FALCINELLI 8 - Grandissima partita (finalmente) di uno dei giocatori più attesi dal Modena. Oltre a segnare la rete del vantaggio, si trova in tutte le zone del campo e fa una grandissima partita anche in fase difensiva.

TREMOLADA 7.5 - Due assist per lui per le due reti dei canarini. Sembra più libero di agire e molto più determinato anche nell’approccio. La sua qualità esce tutta, è costretto poi ad uscire per un infortunio di cui si valuterà nei prossimi giorni l’entità.