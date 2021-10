Persiceto 85 - Virtus Camposanto 1 - 3 | La doppietta di Tammaro apre l'anticipo del sabato sera

Bella vittoria esterna per la Virtus Camposanto che conquista i tre punti in casa di un Persiceto in forte difficoltà e ancora ultimo in classifica con un solo punto. E’ il 12’ quando gli ospiti passano in vantaggio Tammaro che al 26’ raddoppia segnando una doppietta che mette già la partita su binari ben precisi. Non riesce a reagire la squadra di casa che al 36’ subisce anche la terza rete firmata da Salatiello che di fatto chiude il risultato anche se, un minuto più tardi, accorcia le distanze Aning, ma il suo rimane il classico gol della bandiera che non serve a nulla ai fini dei risultato. Per il resto della gara i modenesi controllano e portano poi a casa il bottino pieno che lancia i biancoverdi a nove punti in classifica, attualmente al sesto posto ma in attesa delle gare di domani.