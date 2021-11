Torna a vincere il Polinago che rientra nella zona Play Off battendo il Persiceto, ancora ultimo in classifica, grazie alla doppietta di Bernardo. I padroni di casa non sono mai riusciti a farsi veramente pericolosi per provare ad impensierire i gialloblù modenesi che ritrovano così entusiasmo per riprendere la corsa verso le zone alte della classifica.