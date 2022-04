Persiceto - Quarantolese 1 - 2 | Mirandolesi ancora terzi, la decide Brondolin nella ripresa

Bella vittoria della Quarantolese in casa del Persiceto che rimane ultimo in classifica, mentre i mirandolesi rimangono al terzo posto a due punti dalla seconda, il Cavezzo, che ha vinto ieri sera contro l’altra ultima in classifica, la Centese. A sbloccare il risultato sono stati gli ospiti che al 20’ sono passati in vantaggio grazie alla rete di Pagano, ma al 33’ è arrivato il pareggio dei padroni di casa con Cavicchioli. La partita rimane poi in bilico e apertissima a tutti i risultati fino al 65’ quando Brondolin trova la rete della vittoria per la Quarantolese che riesce poi ad amministrare fino al triplice fischio.