Perugia - Modena 0 - 1, le pagelle | E' la partita di Gerli

Ecco le pagelle di Perugia-Modena 0-1:

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan 6.5; Rosi 5.5 (46′ Sgarbi 5.5), Angella 5.5, Struna 5; Casasola 5.5, Iannoni 5.5 (58′ Santoro 5), Capezzi 5.5 (67′ Matos s.v.), Lisi 5 (46′ Cancellieri 5.5); Luperini 5.5; Di Serio 5, Di Carmine 5 (77’ Ekong s.v.).

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6; Oukhadda 6.5, Silvestri 6.5, Pergreffi 6.5, Renzetti 6.5 (83’ Coppolaro s.v.); Magnino 6.5, Gerli 7.5, Armellino 6.5; Tremolada 7 (63′ Ionita s.v.), Falcinelli 7 (85' Duca s.v.); Strizzolo 7 (63′ Diaw s.v.).

MIGLIORI TODAY

GERLI 7.5 - Torna al gol e sblocca una partita che poteva diventare difficile da muovere. Parte in sordina poi cresce nel corso del match.

FALCINELLI 7 - Posto fisso tra i migliori in campo per Diego Falcinelli che meriterebbe anche di segnare qualche gol in più per tutto il lavoro che fa. Come sempre recupera in fase difensiva, gioca con qualità e spaventa sempre gli avversari in fase offensiva.