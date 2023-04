Perugia - Modena 0 - 1 | Vittoria con vista salvezza

Il Modena sfata il tabù del ‘Curi’ e vince per la prima volta nella storia nello stadio umbro con una bella prestazione. Dall’altra parte i padroni di casa appaiono in difficoltà e non creano neanche una occasione degna di nota. Ora la salvezza per i gialli è più vicina.

IL MATCH - Fase confusa nei primi minuti di gara tra Perugia e Modena, con entrambe le squadre che provano a premere senza però riuscire mai ad arrivare a calciare verso la porta. La prima occasione è al 17’ quando Tremolada calcia uno dei suoi corner bassi, sul primo palo colpo di tacco di Strizzolo che allunga sul secondo dove Armellino di testa colpisce l’incrocio opposto dei pali sfiorando la rete. Seconda occasione della partita al 27’ con Tremolada che prova a mettersi in proprio, salta un paio di avversari, ma sbaglia il tiro. Non succede praticamente più niente fino al 47’ quando il Perugia ha il primo spunto offensivo della gara che non risulta però particolarmente pericoloso. Ad inizio ripresa, non passa nemmeno un minuto sul cronometro, e il Modena la sblocca con Fabio Gerli che prima fa una grande giocata portandosi sulla trequarti palla al piede e crossando palla a terra per Armellino sul palo sinistro: il numero 21 tira, respinta di Furlan, sul pallone va Falcinelli che trova ancora la respinta di Furlan, questa volta il pallone finisce di nuovo sui piedi di Gerli che calcia trovando il varco nella difesa avversaria e portando avanti i suoi. Ora sembra aver preso coraggio il Modena che continua a spingere per raddoppiare e ci prova seriamente due volte in due minuti con Falcinelli che non trova però la porta di pochissimo. Il Perugia è totalmente inoffensivo, il Modena prova ancora qualcosa, specialmente con Duca entrato nel finale che per poco non trova la porta. Brivido nel finale quando un lungo check si protrae oltre i minuti di recupero per un presunto tocco di mano di Oukhadda, ma il rigore non viene concesso al Perugia. Termina quindi 1-0 per il Modena.

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Rosi (46′ Sgarbi), Angella, Struna; Casasola, Iannoni (58′ Santoro), Capezzi (67′ Matos), Lisi (46′ Cancellieri); Luperini; Di Serio, Di Carmine (77’ Ekong). A disp.: Gori, Abibi, Curado, Paz, Vulic, Bartolomei, Kouan, Ekong. All.: Bocchini (Castori squalificato)

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (83’ Coppolaro); Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada (63′ Ionita), Falcinelli (85’ Duca); Strizzolo (63′ Diaw). A disp.: Seculin, Cittadini, De Maio, Ferrarini, Duca, Panada, Mosti, Giovannini. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Cosso di Reggio Calabria

RETI: 46′ Gerli

NOTE: ammoniti Silvestri, Ionita, Struna, Sgarbi.