PGS - Polinago 1 - 0 | Proseguono i formiginesi, gialloblù retrocesso

Squadra in casa PGS Smile

Retrocessione per il Polinago dopo il play out giocato in casa della PGS che continua a sognare la salvezza e domenica prossima dovrà vedersela con il Fiorano. La partita tra formiginesi e gialloblù è stata molto tattica, con entrambe le formazioni più impegnate a difendere che a creare gioco. È stato il Polinago a fare la partita, ma ha creato solo su palla inattiva la migliore occasione al 36' con Pasquesi che di testa ha centrato la traversa.

Il primo tempo sembrava indirizzato sullo 0-0, ma al 45' Cavani è stato bravo a sfruttare una punizione dal limite e a superare Pinchiorri. Nella ripresa la PGS ha avuto varie occasioni per chiudere il match: due volte con Gariboldi, ma il generoso giocatore non è riuscito a concludere a rete. Il Polinago ha provato a reagire e il solito Puglia ha avuto l’occasione per pareggiare di testa ma ha girato male. Dopo 7’ di recupero l’arbitro ha decretato la fine del match.