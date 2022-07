Calcio, Promozione: ripescata dalla prima categoria la PGS Smile

Arrivano ottime notizie per il calcio modenese dal primo comunicato ufficiale della stagione 2022/2023 della FIGC Emilia Romagna. Tra le quattro ripescate in Promozione c’è anche la PGS Smile che va ad aggiungersi alle altre undici modenesi pronte ad affrontare la categoria, ovvero Virtus Camposanto, Atletico SPM, Castelnuovo, Cavezzo, Fiorano, Ganaceto, Polinago e Quarantolese, oltre alle retrocesse dall’Eccellenza ovvero la SanMichelese e il San Felice, la prima scesa direttamente, la seconda passando dai play off, e la promossa dalla Prima Categoria, l’Atletic CDR Mutina. Le altre tre ripescate sono la parmense Team Traversetolo, la romagnola Bakia Cesenatico e la bolognese Msp Calcio.