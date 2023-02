Piccardo Traversetolo - Castelvetro 1 - 3 | Prova di forza dei modenesi

Squadra in casa

Squadra in casa Piccardo Traversetolo

Grande vittoria del Castelvetro sul campo della Piccardo Traversetolo in una sfida tra due squadre già tranquille per quanto riguarda la salvezza, ma troppo lontane dalle posizione che contano per la promozione. I modenesi si impongono fin dai primi minuti e trovano la rete del vantaggio al 13’ con Giordano. Crescono poi col passare dei minuti i gialloneri che al 39’ pareggiano i conti con Rizzitelli.

Nella ripresa entra meglio in campo la squadra ospite che si fa ancora sotto e trova il nuovo vantaggio con Operato al 69’. I modenesi allora cercano di controllare il risultato e nel finale, approfittando della ricerca disperata del pareggio dei padroni di casa, pervengono al tris firmato da Barbieri al 93’.