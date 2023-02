Piccardo Traversetolo - Cittadella Vis Modena 2 - 4 | C'è solo una squadra in campo

Squadra in casa

Squadra in casa Piccardo Traversetolo

Il Cittadella espugna il campo della Piccardo vincendo per 4-2 al termine di una partita a senso unico. Parte forte la squadra modenese che dopo sei minuti si presenta in area con Esposito che da distanza ravvicinata batte a colpo sicuro ma è prodigioso Caccialupi a deviare in angolo.

Due minuti più tardi Caccialupi si rende protagonista in negativo pasticciando con la palla fra i piedi che gli viene tolta da Luca Esposito che deposita in rete a porta sguarnita. La Piccardo subisce il colpo e al 16’ incassa il raddoppio di Ridolfi che di destro gira a rete un traversone di Sedjraj. Gialloneri non pervenuti e Cittadella che trova il terzo gol ancora con Esposito lasciato libero di tirare da dentro l’area.

Al 28’ la Piccardo prova la reazione e trova il gol con Sané con un tiro dal limite. Poco dopo Rizzitelli prova ad accorciare ulteriormente ma a tu per tu con il portiere calcia incredibilmente sul fondo. Nessuna reazione della Piccardo nella ripresa. E’ ancora il Cittadella a comandare e a colpire un palo con un incontenibile Falanelli; poco dopo è sempre Falanelli a costringere Caccialupi ad un’altra prodigiosa parata con un tiro ravvicinato.

La Piccardo si riaffaccia dalle parti di Chiossi nuovamente con Sanè che sul secondo palo raccoglie un bel traversone di Solinas ma calcia alto da buona posizione. Al 79’ ennesima azione del Cittadella conclusione ravvicinata di Ridolfi e altro prodigioso intervento di Caccialupi, sulla ribattuta del portiere il più lesto è però Serra che ribadisce in rete. A 5 minuti dalla fine arriva il gol di Notari bravo a deviare di testa un bel cross di Rizzitelli.