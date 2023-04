Piccardo Traversetolo - Modenese 1 - 0 | Gialloblù costretti ai play out

La Modenese può dire addio alla salvezza diretta, si dovrà passare per i play out per cercare di rimanere in categoria. In casa della Piccardo i gialloblù escono sconfitti per 1-0 dopo una partita iniziata contratta con il nervosismo a farla da padrona.

Gara brutta che si sblocca al 21’ con un preciso diagonale di Rizzitelli ben lanciato da Laribi. Inesistente la reazione della Modenese che non riesce mai a rendersi pericolosa continuando ad esprimere solo gran nervosismo. Piccardo che sul finire del primo tempo va vicina due volte al raddoppio con due occasioni nate da altrettanti calci piazzati.

La ripresa ricalca il primo tempo con i padroni di casa che controllano il risultato senza mai subire l’iniziativa avversaria tranne che per un episodio al 59’ quando su una serie di batti e ribatti in area la palla arriva sui piedi di Tardini che da due passi centra un prontissimo Aimi, bravo a chiudere lo specchio al numero dieci modenese. La partita non offre più occasione la Modenese tiene palla ma è la Piccardo che in contropiede spreca.