Piccardo Traversetolo - Modenese 2 - 0 | Buona partita dei gialloblù che sfiorano più volte il pareggio

Sconfitta per la Modenese in casa della Piccardo Traversetolo: i gialloblù si complicano le cose in questo finale di campionato dopo essere stati tranquilli per tanti mesi. La vittoria del Campagnola fa accorciare le distanze dalla zona play out quando mancano ancora tre partite alla fine del campionato. La Piccardo ci prova subito al 7’ con Mangiarotti che dialoga bene con Ridolfi e arriva al tiro da buona posizione, ma trova solo una deviazione in angolo.

I ritmi sono piuttosto bassi e non succede praticamente nulla fino al 24’ quando Truffelli crossa e trova una deviazione che favorisce Ridolfi appostato in area pronto con una mezza girata che batte Aimi e porta in vantaggio i giallorossi. Vicinissima poi al pareggio la Modenese con Pilia appostato sul secondo palo che manda però di poco alto. Al 37’ ci riprovano i padroni di casa con Truffelli che salta Lo Bello, ma calcia poi alto. Nella ripresa partono ancora meglio i parmensi che vogliono chiudere il risultato e vanno in rete subito con Ridolfi, ma il gol viene annullato perché secondo il guardalinee la palla era uscitasul cross di Marmiroli.

Provano ancora a pareggiare i gialloblù con Tardini, ma il tiro termina alto, poi ci prova Mangiarotti al 75’ e colpisce la traversa per la Piccardo. Tentativo poi di Falanelli che sfiora il pareggio, ma trova Cermaglia a deviare in angolo. Nel finale c’è solo la Modenese in campo a cercare a tutti i costi il pareggio, ma al 90’ un angolo corto sbagliato dai ragazzi di Fontana favorisce un contropiede dei padroni di casa che arrivano alla rete con Botturi e si decide così il finale 2-0.