Piccardo Traversetolo - Real Formigine 0 - 2 | Doppietta di Hoxha e tre punti d'oro per i verdeblù

Vittoria esterna per il Real Formigine che segna due reti con l'ex Hoxha e batte la Piccardo Traversetolo. Il match è equilibrato e nel primo tempo sono i gialloneri a cercare di fare la partita, mentre gli ospiti si difendono con ordine e tentano qualche ripartenza.

Al 26’ ci prova Notari, ma il suo diagonale esce di poco; due minuti più tardi sono i verdeblù a farsi vedere con Habib che di testa impegna Broccoli in una parata strepitosa. La ripresa continua nello stesso modo, ma al 57’ Hoxha si accentra e calcia dalla distanza trovando la deviazione di un difensore avversario che spiazza Broccoli e il pallone entra sotto l’incrocio dei pali.

Passano solo due minuti e Hoxha firma la doppietta personale con una bella giocata, ma l’azione era forse viziata da un fallo di Habib su Lorusso non ravvisato dall’arbitro. Reagisce la Piccardo che sfiora la rete con Marmiroli di testa e poi con Mangiarotti su punizione. La rete dei padroni di casa arriva poi nel finale quando Notari ribadisce in rete una respinta corta di Di Gennaro, ma per l’arbitro era in fuorigioco e annulla. Non succede poi più nulla fino al triplice fischio.