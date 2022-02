Piccardo Traversetolo - SanMichelese 2 - 1 | I biancoverdi combattono ma hanno la meglio i parmensi

Partita accesa e combattuta tra Piccardo Traversetolo e SanMichelese, due squadre che, con obiettivi diversi, hanno bisogno di punti. Ad avere la meglio sono stati i parmensi, vincendo di misura per 2-1. Al 6’ va già in rete la squadra giallonera con Mangiarotti di testa, ma i gol viene annullato per fuorigioco. Al 9’ uscita determinante di Dalla Corte che neutralizza un bel tiro di Peddis.

Un minuto più tardi si ripropone però il duello e questa volta a perdere è il portiere della Piccardo che sbaglia un rinvio e favorisce il recupero palla di Peddis che solo davanti alla porta non può sbagliare portando in vantaggio i biencoverdi. Il pareggio dei padroni di casa arriva però al 14’ con Mangiarotti che al volo calcia benissimo e la mette all’incrocio dei pali opposti. Calano i ritmi e al 46’ del primo tempo la Piccardo prova a passare in vantaggio quando Mangiarotti conquista un rigore e va a batterlo, ma calcia alto.

Ad inizio ripresa i gialloneri ricominciano a spingere e in soli due minuti trova il gol della vittoria con Truffelli che di testa manda in rete un corner battuto da Tagliavacche. Non finisce qui però, perché le due squadre continuano a cercare la rete, in particolare la Piccardo vuole chiuderla, ma il risultato rimane in bilico fino all’ultimo per poi terminare sul 2-1.