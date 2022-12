Piccardo Traversetolo - Vignolese 2 - 1 | Rossoverdi sconfitti su un campo in brutte condizioni

Vince la Piccardo Traversetolo che si impone per 2-1 in casa contro la Vignolese che non trova punti per la lotta salvezza. IL vantaggio dei parmensi arriva al 9’ con Nasic che raccoglia un pallone al limite e calcia sotto alla traversa. Raddoppia Laribi al 20’ che approfitta di una deviazione per andare sul 2-0.

La Piccardo sembra volerla chiudere definitivamente e continua a spingere, ma al 25’ arriva la rete che accorcia le distanze con Girotti che approfitta di un bel contropiede della Vignolese. Nella ripresa nessuna delle due squadre riesce a creare occasioni anche a causa delle condizioni del campo.