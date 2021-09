Polinago - Atletico SPM 0 - 0 | Occasioni da entrambe le parti, ma nessuno riesce a segnare

Termina a reti inviolate il derby modenese di Promozione tra Polinago e Atletico SPM. A partire meglio sono i padroni di casa che al 4' vanno già al tiro con Nadiri, ma il pallone termina alto sulla traversa. Insiste la squadra di Fraccaro che dopo solo due minuti va alla conclusione con Rocchi dalla distanza e anche questa volta non viene inquadrato lo specchio della porta di pochissimo. Dopo il quarto d'ora trova le giuste misure anche l'Atletico e al 17' conquista una serie di corner che vengono però sprecati. Al 21' arriva il vantaggio degli ospiti con un colpo di testa di Fusco, ma il gol viene annullato per fuorigioco. La prima parata della partita arriva al 37' quando Fruggeri dell'Atletico SPM va al tiro, ma Brambilla ci arriva con una parata a terra. Una parata anche per Darca nel primo tempo quando, al 41', Nadiri viene servito da Rocchi in area, si gira in velocità e impegna il portiere avversario. Nella ripresa non cambia la musica: le due squadre continuano a battagliare e creano ancora una occasione importante a testa. Per il Polinago ci prova ancora Nadiri che al termine di una bella azione calcia fuori di poco; per la squadra di Santini si fa vedere invece Sammarco, entrato dalla panchina, che tira però troppo debolmente favorendo la parata di Brambilla.