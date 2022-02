Polinago - Casumaro 0 - 1 | Un rigore nel finale di primo tempo

Sconfitta interna per il Polinago che è stato battuto di misura dal Casumaro nel recupero del match inizialmente in programma per il 12 dicembre e rinviato per neve. La prima occasione è proprio per i padroni di casa al 18’ con Nadiri che spara fuori di poco. Ci riprovano allora al 20’ i modenesi, ancora con Nadiri che questa volta viene anticipato da Macchi. La partita cambia poi a pochi istanti dall’intervallo quando viene fischiato un rigore a favore del Casumaro e Iazzetta lo trasforma al 44’. Nella ripresa il Polinago sfiora il pareggio al 57’ con Bortolani che segna approfittando di una mischia in area, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Ci prova in tutti i modi poi la squadra di Fraccaro, ma non trova la via del gol e i tre punti vanno agli ospiti.