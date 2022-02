Polinago - Cavezzo | Rinviata la partita di domani causa neve

La nevicata che ha interessato l’Appennino ha reso impraticabile il campo del Polinago; per questo motivo la partita in programma domani contro il Cavezzo è stata rinviata. I gialloblù della montagna avevano appena recuperato il match del’11 dicembre scorso, rimandato anche in quel caso per neve. La sfida contro la squadra della Bassa è stata perciò rinviata a data da destinarsi.