Polinago - Centese 1 - 2 | Sconfitta in zona Cesarini per i gialloblù

E’ un campo in pessime condizioni quello su cui il Polinago ospita la Centese perdendo il match per 1-2. Partono bene in modenesi e vanno a segno subito con Nadiri, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 25’ si fanno vedere gli ospiti con Zanca che ci prova di testa, ma Brambilla è attento e para. Il vantaggio dei ferraresi arriva al 45’ con Bianchi che approfitta di una distrazione di Brambilla e porta avanti i suoi.

Nella ripresa cerca i pareggio il Polinago che al 70’ ha una buona occasione con Nadiri lanciato da Bernardo, ma Alberghini para. Il pareggio arriva poi al 76’ con lo stesso Nadiri che recupera palla grazie ad un errore difensivo e non ha difficoltà nel metterla in rete. La partita sembra terminare sull’1-1, ma al 96’ la Centese si procura un calcio di rigore che Hoda trasforma riportando in vantaggio i suoi ad un soffio dal triplice fischio.