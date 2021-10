Polinago - Fiorano 0 - 0 | Poche emozioni al 'Comunale', i gialloblù rimangono ad un punto da La Pieve

Girone C

Promozione Emilia Romagna Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Polinago

Termina a reti inviolate il match tra Polinago e Fiorano. I padroni di casa partono forte e ci provano subito con Nadiri che calcia però troppo alto. Ancora il Polinago si fa avanti al 23’ con Bortolani che sul filo del fuorigioco parte verso la porta difesa da Antonioni che riesce a respingere. Risponde il Fiorano al 33’ con Suma, arrivato solo davanti a Brambilla, ma recupera da Bellei che riesce a disturbarlo inducendolo in errore e la palla termina così sul fondo. Non abbondano le occasioni, soprattutto nella ripresa, quando l’unica chance per cambiare il risultato è nei piedi Ashong che riceve un cross di Bellei, ma calcia di poco alto sulla traversa. I padroni di casa si avvicinano di un punto alla Pieve, ma si fanno sorpassare dal Castelnuovo che vince col Casumaro.