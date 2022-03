Polinago - La Pieve Nonantola 1 - 1 | I gialloblù sbagliano un rigore, granata ancora pari

Secondo pareggio consecutivo per La Pieve Nonantola che può contare ancora su 16 punti tra sé e la seconda in classifica. A bloccare ancora sul pari i granata questa volta è stato il Polinago che ha sbloccato la partita già al 3’ con Nadiri servito da un assist perfetto di Ashong. Comincia a cercare il pareggio la squadra di Barbi e al 35’ è Rizzo ad approfittare di una mischia in area e a portare la partita sull’1-1.

Nella ripresa il Polinago ha l’occasione per tornare avanti al 55’ quando viene assegnato un calcio di rigore in favore dei gialloblù per fallo su Bortolani, ma Bernardo dal dischetto trova la risposta di Ortensi. Le occasioni che seguono sono di poco conto e al triplice fischio le due modenesi si spartiscono la posta in palio.