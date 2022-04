Polinago - Persiceto 1 - 0 | I gialloblù tornano in zona play off

Girone C

Promozione Emilia Romagna Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Polinago

Vince il Polinago e si riporta dentro ai play off sorpassando la Virtus Camposanto che oggi ha solo pareggiato contro la Centese. I gialloblù hanno avuto la meglio sul Persiceto che è rimasto invece ultimo in classifica in solitaria, dato che la Centese ha conquistato un punto staccandosi a tre giornate dalla fine. L’incontro è stato vinto di misura dai modenesi della montagna e a decidere il risultato è stato Bernardo al 35’. Dopo la rete i padroni di casa hanno controllato il vantaggio senza rischiare quasi nulla fino alla fine.