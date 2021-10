Finisce 0-3 tra Polinago e Quarantolese con gli ospiti che raggiungono i padroni di casa a 11 punti in classifica. Partono subito bene i gialloblù della Bassa che vanno subito in rete con Cavicchioli che calcia dal limite dell’area e batte Brambilla. Al 7’ arriva già il raddoppio quando Gozzi anticipa un difensore in area e mette in rete un bel cross. Al 21’ la partita è già chiusa quando Ashong commette fallo su Bernardo: quest’ultimo si incarica poi di andare a calciare la conseguente punizione e la manda alle spalle di Brambilla.

Nella ripresa reagisce il Polinago e crea subito buone occasioni con Ashong e Baldoni, entrambe murate dalla difesa avversaria. Al 62’ ci prova Nadiri di testa, ma manda fuori di poco. Ci prova fino all’ultimo la squadra di casa che trova però Giovanelli attento ancora al 90’ su un colpo di testa di Puglia.