Vittoria tonda del Polinago sul Camposanto che parte forte e nei primi minuti sembra essere piuttosto pericoloso. Dopo i primi venti minuti crescono però i padroni di casa che creano un paio di buone occasioni prima con Bosi poi con Mediani. Il vantaggio però arriva pochi istanti prima dell’intervallo quando su una lunga rimessa laterale di Ashong si avventa Puglia che la mette alle spalle di Xhoxha. Nella ripresa riparte forte la squadra di casa che ha preso ancora più entusiasmo dal gol e al 60’ arriva il raddoppio con Bernardo che batte Xhoxha con un bellissimo pallonetto prima di spedire la palla in rete. Occasionissima per Mastroleo al 68’ che colpisce il palo, ma il tris arriva comunque un paio di minuti più tardi quando su calcio d’angolo Facchini colpisce di testa e chiude il risultato. C’è tempo per un palo anche per il Camposanto che all’80’ con Caniglia va vicinissimo al gol della bandiera.