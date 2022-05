Pomezia - Cittadella Vis Modena 2 - 0 | Laziali avanti di due reti dopo cinque minuti

Parte male anche la fase nazionale dei Play Off per il Cittadella che esce sconfitto dalla trasferta di Pomezia, valida per la gara di andata. I ragazzi mister Salmi hanno subito due reti in terra laziale, con i padroni di casa avanti già al 3’ con Teti che di testa, alla prima occasione, batte Chiossi. Passano poi solo due minuti che Oi arriva sul fondo e crossa al certo per Massella che appostato a due passi dalla rete mette a segno il due a zero.

Prova a sfondare ancora la formazione di casa, ma il palo nega la gioia del tris a Massella. Col passare dei minuti crescono poi i modenesi che si fanno vedere prima con Trombetta in fuorigioco e poi con Vernia che non approfitta di un’ottima punizione. Si rivedono poi i laziali con Teti che trova un grande intervento di Chiossi salvare la porta dalla terza rete avversaria. Poi è Napoli ad andare vicino al gol, ma a porta vuota incredibilmente sbaglia.

Nella ripresa sono varie le azioni interessanti, ma nessuna delle due squadre centra lo specchio della porta, fino a quando Cano prova un pallonetto su Chiossi, ma sulla linea di porta salva Pappaianni. Colpisce poi una traversa su corner il Cittadella che non trova lo spunto giusto per riaprire la partita e il finale è di 2-0. Il ritorno si giocherà domenica prossima in casa del Cittadella.